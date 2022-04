Motorrijder raakt gewond bij valpartij in flauwe bocht in Malden

Het ongeval gebeurde rond 15.00 uur op de Grootstalseweg. De man op de motor kwam vanuit Malden richting Nijmegen, toen het in flauwe bocht mis ging. De motor kwam in de berm tot stilstand.



De bestuurder raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De motor is beschadigd geraakt en is opgehaald door een berger.