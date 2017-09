Muzikanten willen eigen woonwijk in Nijmegen

Nijmegen mist ernstig zieke skater Kay

10:17 NIJMEGEN - Het Nijmeegse straatbeeld is een stuk minder kleurrijk nu Kay, de dansende skater uit de wijk Hatert, erin ontbreekt. Want Kay is erg ziek. Kay is zonder meer een Bekende Nijmegenaar, een BN'er dus. Weer of geen weer, hij was op zijn skates in de Nijmeegse straten te vinden.