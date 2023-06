Na bijna twee maanden verbouwing heropent deze ALDI in Nijmegen de deuren

indebuurt.nl Van Lambertus tot Clasina: dit waren in 1900 de populair­ste babynamen in Nijmegen

De kans dat je Geertruida of Allegonda als mogelijke babynamen uitzoekt voor je dochter is tegenwoordig waarschijnlijk klein. Maar in 1900 behoorden deze meisjesnamen tot de twintig meest voorkomende babynamen in Nijmegen. Bekijk hier welke jongens- en meisjesnamen er honderd jaar geleden nog meer populair waren.