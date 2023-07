Na fel debat geeft Nijmegen groen licht voor ruim 1200 huizen op industrieterrein: géén extern onderzoek

Duizenden woningen bouwen op terrein vol industrie: gaat dat wel samen? ‘Dit kan alleen op papier’

Duizenden huizen in industriegebied: de gemeente Nijmegen droomt van woningbouw én bedrijvigheid in de Winkelsteeg. Kan dat samen met industriebedrijven? De wethouder is ervan overtuigd, bedrijven vrezen het ergste. ,,Straks komen er elke dag klachten.”