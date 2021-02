Na kwart eeuw doorbraak in raadselachtige moord op hoogbejaarde: wist ‘Opa Piet’ teveel?

‘Opa Piet’ was geen onbekende in de Nijmeegse hengelwereld, weet Meijers: ,,Hij kwam elke dag bij de vijver achter Nieuw Maldenborgh, maakte een praatje met de mensen. Het kan goed zijn dat hij iets heeft opgevangen over die inbraak, wat hem later fataal is geworden.”



Het stoffelijke overschot van Baams werd aangetroffen in rivier de Boven Merwede, het verlengde van de Waal. Om de nek hangt de ceintuur van een damesjurk, waarmee de bejaarde Nijmegenaar hoogstwaarschijnlijk om het leven is gebracht.



Tot op de dag van vandaag is onduidelijk wie achter de moord op Baams zit. De afgelopen jaren leek een ontknoping meermaals dichtbij, maar telkens bleek echter sprake van een dood spoor. Zo werd de Nijmegenaar in verband gebracht met de organisatie van een illegale lotto, maar uiteindelijk bleek daarvoor geen enkel bewijs.