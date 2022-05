Na Rome juicht ook Nijmegen voor Titus Brandsma: universiteit viert heiligverklaring met plaquette

met video Titus Brandsma heilig: Nijmeegse emoties op Pieters­plein in Rome

ROME - ,,De heiligverklaring was al aan het begin van de dienst, en eigenlijk voorbij voordat je het in de gaten had. Maar toen even later het credo gezongen werd - dat wordt over de hele wereld door katholieken gezongen - voelde ik de emotie wel even langs me rillen. Dat zong ik als manneke in de jaren zeventig al met mijn vader in de kerk van Nuth.”

15 mei