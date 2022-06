Nacht van de Vluchteling haalt 1,1 miljoen euro op: ‘Azc waar ik vrijwilliger was, werd gesloten. Hadden ze dat nou maar niet gedaan’

Ze is een goed boek aan het lezen, zegt Sanne Ellemans (36) uit Nijmegen. Hoe ik talent voor het leven kreeg, heet het. Het gaat over een vluchteling uit Irak. ,,Hij had alles daar, zelfs een vakantiehuis. Hier woonde hij met meer mensen in een kleine ruimte en kreeg hij 11 euro per dag.”



Op dit punt in het verhaal vond ze de Irakees een zeurkous. Hij was toch veilig? Ging het daar niet om? Doorlezend is ze dat anders gaan zien, vertelt Ellemans, die net 20 kilometer heeft gelopen in de Nacht van de Vluchteling in Nijmegen en hongerig in een broodje hapt.



,,Door dit boek ging ik mezelf voorstellen als vluchteling. Ik zou ook zo chagrijnig zijn, of erger, als ik ineens alles had moeten opgeven hier.”

De opvangcrisis in Nederland bereikte afgelopen week een nieuw dieptepunt, met beelden van hongerige en dorstige vluchtelingen die buiten in stoelen en op het gras slapen. Na een noodoproep werden vrijdagavond nog in allerijl 65 extra vluchtelingen naar sporthal De Tinnegieter in Beuningen gebracht.

Het kabinet beloofde vrijdag met een noodplan te komen. Wat vinden de deelnemers aan Nacht voor de Vluchteling van de opvangcrisis en wat moet er gebeuren?

Nikolla Dermishi (34), Nijmegen

,,Ik ben zelf zeven jaar geleden uit Albanië naar Nederland gevlucht. Ik heb ook in Ter Apel gezeten. De opvang daar was toen goed. Dat is nu even niet zo, zag ik op tv. Je vlucht voor een oorlog en dan moet je hier buiten slapen, in een stoel of in een tentje. Dat verwacht je niet in Nederland.



Ik vind het heel erg voor die mensen. Zo krijg je geen rust. Hopelijk komt er snel een oplossing. Ze moeten gewoon een tijdje veel meer opvangplekken maken, dat lijkt me niet zo heel moeilijk.



Ik ben Albanees, maar ik voel me intussen geen vluchteling meer. Sinds mijn 12de heb ik een hanenkam. Sinds de oorlog in Oekraïne heb ik die geel met blauw geverfd.”

Volledig scherm Nikolla Dermishi. © David van Haren

Lees hieronder de verhalen van vier andere deelnemers: