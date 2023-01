NEC biedt steeds meer vermaak, maar het gebrek aan doelpuntenmakers is zorgwekkend

Holocaust-getuigenis: geboren Nijmeegse vertelt hoe Joods halfzusje in 1943 uit de stad verdween

NIJMEGEN - De 92-jarige Janny Schinkel-Jacob weet nog goed hoe haar Joodse halfzusje tijdens de grote razzia in Nijmegen in 1942 bijna werd opgepakt en in 1943 naar een concentratiekamp moest. Maandag vertelt ze haar verhaal, voor het eerst in het openbaar, ter gelegenheid van Holocaust Memorial Day.

28 januari