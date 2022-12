NEC-directeur begrijpt boycot Gelderse derby door supporters: ‘Goeden moeten onder kwaden lijden’

Portret Nijmeegse zanger George la Costa overleden; hij had Spaanstali­ge hits in de jaren 70

NIJMEGEN - Van oorsprong was hij Arubaan, maar het grootste deel van zijn leven was George Groenendaal Nijmegenaar. Onder de naam George la Costa trad hij op en bracht platen uit. Adiós Mexico uit 1976 was de bekendste. Groenendaal is deze week op 85-jarige leeftijd overleden.

3 december