NEC-doelman Cillessen keert definitief terug bij Oranje, Vitesse-keeper Scherpen valt af

Naast Cillessen zitten Mark Flekken (SC Freiburg) en Bart Verbruggen (RSC Anderlecht) in de definitieve selectie. Behalve Scherpen is ook Andries Noppert (sc Heerenveen) afgevallen, omdat hij nog herstellende is van een blessure. Datzelfde geldt voor Justin Bijlow (Feyenoord). Noppert was de eerste doelman op het afgelopen WK.

Cillessen werd in november verrassend gepasseerd voor dat WK. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal noemde een gebrek aan vorm als belangrijkste reden om de 63-voudig international niet mee te nemen, maar insinueerde ook dat hij in hem geen teamspeler ziet.

Cillessen was zwaar teleurgesteld door die mededeling, maar hoopte op een vervolg van zijn interlandcarrière. De Groesbekenaar had in januari een gesprek met de nieuwe keeperstrainer Patrick Lodewijks en krijgt onder Ronald Koeman, die Van Gaal na het WK opvolgde een nieuwe kans.

Debutanten

Scherpen werd vorig jaar door Van Gaal opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Wales en Polen, omdat Tim Krul geblesseerd was geraakt. De 23-jarige Drent kreeg geen speeltijd. Hij mocht vlak voor het WK ook meedoen aan de veelbesproken strafschoppentraining van Oranje.

Verbruggen en de Feyenoorders Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer debuteren in de definitieve selectie. Georginio Wijnaldum maakte zijn rentree. WK-gangers Luuk de Jong en Vincent Janssen gaven onlangs te kennen per direct te stoppen als international.

Nederland begint de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland eind deze maand tegen Frankrijk (uit op 24 maart) en Gibraltar (in Rotterdam op 27 maart). De andere landen in de poule zijn Griekenland en Ierland. De groepswinnaars en de nummers twee kwalificeren zich rechtstreeks voor het EK.

Verder zijn er drie tickets te verdienen via de play-offs in de Nations League. Als Oranje niet in de top twee eindigt, neemt de ploeg dankzij de groepswinst in de Nations League deel aan de barrages. Nederland speelt in juni de finaleronde van de Nations League.

