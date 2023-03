NEC-doelman Cillessen na WK-dreun in voorselectie Oranje, ook Vitesse-keeper Scherpen geselecteerd

De Nijmeegste Heino is opgegroeid en met pensioen in het Goffertbad

De Gelderlander gaat verder op zoek naar de ziel van de Nijmegenaar. Bekende en onbekende Nijmegenaren, die hier geboren en getogen zijn, vertellen levensverhalen in de serie De Nijmeegste. Vandaag Heino Jacobs (1957), die al 25 jaar directeur is van Sportfondsenbaden in de stad.