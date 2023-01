NEC heeft aanvallende versterking binnen: Anthony Musaba keert terug op huurbasis

NEC heeft nog geprobeerd een optie tot koop te bedingen op Musaba, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Wel krijgt de club een percentage van de transfersom als AS Monaco de buitenspeler verkoopt.

AS Monaco nam Musaba in 2020 nog voor 2,5 miljoen euro over van NEC, waar hij te boek stond als grote belofte. De geboren Beuningenaar slaagde er niet in om door te breken bij de Franse topclub en debuteerde pas begin dit seizoen in het eerste elftal, in een wedstrijd in de voorrondes van de Champions League.

Musaba werd in de afgelopen jaren verhuurd aan het Belgische Cercle Brugge (seizoen 2020-2021), sc Heerenveen (2021-2022) en het voorbije half jaar aan het Franse FC Metz. Hij heeft bij AS Monaco nog een contract tot medio 2025.

Jeugd van NEC en Vitesse

Musaba speelde in de jeugdopleiding van NEC en Vitesse en debuteerde in april 2019 namens NEC in het betaald voetbal. Hij kwam tot dusver tot 31 wedstrijden (voornamelijk in de Keuken Kampioen divisie) voor de Nijmegenaren en was daarin goed voor negen doelpunten en vijf assists.

NEC ziet in Musaba de oplossing voor het gebrek aan diepgaande spelers in de selectie. De club is vooralsnog niet van plan om zich met nog meer spelers te versterken en slaat deze maand alleen toe op de transfermarkt als zich een ‘buitenkansje’ voordoet of een talentvolle speler voor de toekomst.

Musaba sluit vrijdag aan bij de selectie van NEC en is zondag speelgerechtigd als de club de eredivisie hervat met een thuiswedstrijd tegen Ajax.

