NEC-icoon Hans van Delft (73) overleden

De Nijmeegse ondernemer Van Delft was voorzitter van NEC tussen 1997 en 2006. Onder hem leefde de zieltogende club aan het van eind jaren negentig volledig op. In 2003 haalde de ploeg met trainer Johan Neeskens Europees voetbal en een jaar later deed NEC de eerste miljoenentransfer uit de geschiedenis van de club.

Miljoenenbedrijf

Van Delft boekte grote successen in de zakenwereld met het bedrijf Depa (Delft Papier) van zijn vader. Dat bouwde hij in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw van kleine Nijmeegse handelsonderneming uit tot een miljoenenbedrijf dat zaken deed tot ver in Azië. Van Delft, jarenlang lid van de Quote 500, hield er een grote liefde voor het Verre Oosten aan over, met name voor China.