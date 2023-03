NEC vaart op de connectie tussen Tannane en Dimata: ‘Hij ziet dingen die anderen niet zien’

Hoe is het bij het Nijmeegs stembureau waar het meest op FvD werd gestemd? ‘Thierry is me iets te onhandig bezig’

Jeugdcentrum De Sprok in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt was in Nijmegen het stembureau waar in 2019 het meest op Forum voor Democratie werd gestemd. Hoe is het daar nu? ,,We willen graag een links tegengeluid laten horen.”