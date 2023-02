NEC voorkomt dat gemor aanzwelt, maar is qua voetbal nog wel een stukje verwijderd van de play-offs

Gezamenlij­ke initiatie­ven van inwoners voor woningbouw zijn welkom in Wij­chen-West

Dat er 1300 woningen in Wijchen-West moeten komen, was al bekend. Nu heeft de gemeente Wijchen afspraken gemaakt over wat voor woningen er precies gaan komen. En Wijchen gaat ruimte bieden aan collectieve particuliere initiatieven. ,,Zo ontstaan er al hechte buurtjes voordat de eerste schop de grond ingaat.”