Nederlandse ambulance was veel sneller bij doodgebloede Pool in Wyler geweest, toch wordt er nooit ‘over de grens’ gealarmeerd

Pedoseksu­eel die zich gruwelijk vergreep aan meerdere kinderen naar andere kliniek: ‘Willen hem niet meer tegenkomen’

Een 63-jarige pedoseksuele man die zich in de jaren 80 en 90 gruwelijk vergreep aan meerdere kinderen in Nijmegen en Wijchen, gaat naar een tbs-kliniek in Utrecht. Daar is nu nog geen plek en als overbrugging keert hij vanuit de cel toch weer terug naar de Nijmeegse Pompekliniek, waar in de buurt slachtoffers wonen.