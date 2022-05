Needle spiking, bestaat dat nu wel of niet? Uiteindelijk wint toch de wil om naar Emporium te gaan: ‘Na twee jaar corona’

Je staat in een café of op een festival of in een popzaal en terwijl je niets vermoedt word je gedrogeerd met een injectienaald: needle spiking heet dat. Het is een vrij nieuw fenomeen waar Engelse media al maanden over speculeren. Maar er zijn intussen dus ook meldingen uit Nederland, onder meer in de Achterhoek.



Kan zoiets ook op Emporium gebeuren? Festivaldirecteur David Brons is sceptisch. ,,Is het een item? Vooral bij de media, denk ik. Het is nog niet duidelijk wat er nu echt aan de hand is. Ik zou het jammer vinden als het alleen maar hier over zou gaan.”



Toch houden ze er op Emporium wel rekening mee, zegt hij. Een beetje dan. ,,We zijn overal op voorbereid.”