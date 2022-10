Neerhalen energiecentrale vanwege te harde wind uitgesteld naar donderdagavond

update Bruls sluit tweede zaak op Nijmeegs ‘overlast­plein’

NIJMEGEN - Het café op het Joris Ivensplein in Nijmegen moet sluiten op last van de gemeente Nijmegen. De kroegeigenaar heeft de aanvraag voor een nieuwe vergunning volgens de gemeente niet op tijd in orde gemaakt. De uitbater is onthutst en wil de sluiting met een kort geding tegengaan.

