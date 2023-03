Net nu NEC moet toeslaan in de strijd om de play-offs is de betrouwbaarste linie kwetsbaar

Hilda maakte voor haar zieke kleinkind een eigen droomdeken­tje: ‘Emoties van toen komen weer boven’

Nieuwe droomdekentjes maken, waar zieke kinderen even veilig onder kunnen wegdromen. In atelier en lunchroom ‘Bij van alles ’n bietje’ in Alphen aan de Maas, zijn tientallen vrijwilligers deze zaterdag er druk mee. Al dan niet met hulp van naaimachines.