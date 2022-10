Niels (20) is er niet meer, maar op zijn bank kun je nog bij hem chillen: ‘We voelen zo veel liefde voor mijn menneke’

Zaterdagmiddag loopt Mandy Weijers met haar zus naar het wat verstopte veldje aan de Roerdompstraat. Het is een ‘openluchtlokaal’ met betonblokken waar haar zoon Niels regelmatig een peukje rookte, wachtend tot hij zijn vrienden hoorde aankomen bij hun hangcontainer verderop. Ze klimt over de dranghekken met een roodwit lint en gaat op het ingepakte bankje zitten. Ze steekt ook een sigaret op.

We voelen zo veel liefde voor mijn menneke, dat is echt geweldig

Zondag is het bankje voor iedereen, weet ze, staat het zwart van de mensen wanneer het onthuld wordt. Maar nu denkt ze in alle rust aan Niels. Weijers’ zoon overleed in de nacht van 22 op 23 juli nadat hij na een mooie afsluiting van de Vierdaagsefeesten lopend werd aangereden door een auto, maar een paar honderd meter verderop. Niemand weet wat hij daar op de Rijksweg deed, zijn fiets stond geparkeerd in de berm. Hij had net zijn vrienden bij de container gebeld dat hij eraan kwam.