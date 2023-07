Niemand liep vaker de Vierdaagse dan Willy (80), maar hij moet zichzelf nog steeds bewijzen: ‘Ben niet toe aan kortere afstand’

Verbod op vrouwenbor­sten op terras van sauna terecht? ‘De komische kant van een serieus probleem’

Mannen kunnen met ontblote borst op het terras van de sauna in Wijchen zitten, maar vrouwen mogen dat niet. De Nijmeegse Nicole maakt er een punt van. Is dit discriminatie of zijn dit simpelweg de huisregels gebaseerd op sociale conventies? Het College van de rechten van de Mens is gevraagd hier uitspraak over te doen.