Niet alleen de Zevenheuvelenlopers, ook de wegwerkers lopen een race tegen de klok

Aan het einde van de Derdebaan, het iconische punt op een kilometer of zeven waar zondagmiddag bijna 17.000 deelnemers linksaf de Zevenheuvelenweg opdraaien, staan hekken, zwaar materieel en mannen in oranje pakken die strepen aanbrengen op net geasfalteerd wegdek.

Deadline

‘Dicht tot en met 18 november’ staat er al vijf weken lang geruststellend op borden op meerdere toegangswegen tot de Zevenheuvelenweg, die nodig aan groot onderhoud toe was. Dat is tot twee dagen vóór de wedstrijd.

Maar zo dicht tegen de deadline aan wordt er nog wel héél hard gewerkt. Zo zijn ze bij de Derdebaan al wel aan het strepen trekken toe, maar wordt er een eind verderop richting Berg en Dal nog volop geasfalteerd. Er hoeft maar íets fout te gaan en de hardlopers moeten straks fiks omlopen, of zich langs afzettingen en over een hobbelig wegdek naar Nijmegen ploeteren.

Fonkelnieuw

Gaat niet gebeuren, zegt woordvoerder Lotte Jacobs van de Zevenheuvelenloop. Er is geen enkele sprake van welke vertraging dan ook. Natuurlijk kan het in het slechtste geval best zijn dat de aannemer ná het evenement hier en daar nog een streepje moet trekken, maar op het stuk weg waar de route langs loopt vliegen de deelnemers straks over strak fonkelnieuw asfalt.