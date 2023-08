Niet eerder dood ondanks uitstel diagnose voor kanker door corona, er is wat anders aan hand

De Kwestie van Dirk De laatste Kwestie van Dirk: ‘Aan alles komt een begin’

,,Mag ik even kijken?” De vraag overrompelt me. Ik zit op een bankje bij het Wylerbergmeer en lees de laatste hoofdstukken van De diepst verborgen herinnering van de mens, prachtige roman van Mohamed Mbougar Sarr. Voor me staat mijn dubbele kinderwagen.