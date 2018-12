Niet iedereen mag meer een huis (op)kopen, vindt Rob Jetten

,,In steden waarin je huizenprijzen ziet exploderen, moet je ingrijpen’’, stelt Jetten vandaag in een interview met dagblad De Gelderlander.

Jetten wil ‘regels stellen over wanneer je wel en niet bepaalde panden mag kopen’ om te voorkomen dat door investeerders de huizenprijzen nog verder oplopen. Ook wil hij het die investeerders minder aantrekkelijk maken door ‘huren te maximeren’. Want: ,,Met name in de particuliere huurmarkt, daar zijn de huurstijgingen veel te groot geweest de afgelopen jaren.”

Jonge mensen

Daardoor wordt het, met name voor jonge mensen, heel moeilijk om aan goede woonruimte te komen. Jetten pleit wel voor maatwerk: ,,Je moet per regio bekijken wat nodig is want de woningmarkt in Nijmegen is bijvoorbeeld weer heel anders.”