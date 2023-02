Niet roken, geen alcohol drinken en veel bewegen: een gezonde leefstijl kan dementie vertragen

Dat heeft een groot onderzoek van het Alzheimercentrum in de Chinese stad Beijing, uitgewezen. Het onderzoek is nu gepubliceerd. Verschillende Nederlandse universiteiten, waaronder die in Wageningen en Nijmegen, werken aan een vervolgonderzoek naar wat er nu precies goed werkt.

Uitgangspunt is dat de kans om dementie te krijgen - of er sneller meer last van te krijgen - kleiner wordt als mensen er tussen hun 60st en 80ste in slagen hun hersenen te trainen en gezonder gaan leven.