‘Niets zal de pesterijen stoppen die kinderen elkaar nu eenmaal aandoen’

79 jaar na het bombarde­ment op Nijmegen: ‘Hoop is het ding ...’

Het is woensdag 79 jaar geleden dat Amerikaanse bommen in een paar minuten tijd de binnenstad van Nijmegen grotendeels verwoestten. In aanloop naar de officiële herdenking was er dinsdagavond al een manifestatie ‘van hoop en solidariteit’ in Stevenskerk en Molenstraatskerk en op straat. Hieraan namen 350 zangers en muzikanten deel.