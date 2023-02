Nieuw centrum biedt mensen met kanker hulp op alle fronten: ‘We kunnen veel leed verzachten’

Oekraïners verhuizen vandaag van Het Buitencen­trum in Overasselt naar het oude gemeente­huis in Malden

In totaal 75 Oekraïense bewoners van Het Buitencentrum in Overasselt verhuizen woensdag naar het voormalige gemeentehuis in Malden. Ze betrekken daar de negentien appartementen waarin het gebouw is opgedeeld.

1 februari