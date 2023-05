Nieuw: de Pitabar brengt Grieks streetfood naar Nijmegen

Nienke (49) was huisarts en stond midden in het leven, nu heeft ze een rolstoel en weet ze niet waar het eindigt

Nienke Doornbosch (49) uit Wijchen was huisarts, liep in maart 2020 corona op en heeft het leven dat ze kende moeten opgeven: long covid. ,,Sinds kort heb ik een rolstoel. Dat was wel een ding.”