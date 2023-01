Nieuw gepleisterde muren: eeuwenoude Mariënburgkapel drie maanden dicht voor onderhoud

De Mariënburgkapel is ergens rond 1450 opgeleverd. Door de eeuwen heen heeft de oorspronkelijke dubbelkerk met aparte etages voor leken en de nonnen onder meer dienst gedaan als klooster, militair hospitaal en kazerne, noodkerk, gemeentemuseum en -archief, gevangenis, kunstatelier en spinnerij.



Stucwerk

Nu staat het vrijstaande rijksmonument fraai uitgelicht te pronken op de Mariënburg en biedt het onderdak aan het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en de Stichting Het Gilde Nijmegen. Maar het was hoog tijd om het stucwerk in het pand weer in orde te maken en enkele andere renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Wanneer de werkzaamheden precies klaar zijn, is niet te zeggen. Uitgegaan wordt van ergens eind maart.



De eerst expositie die straks te zien is, toont de geschiedenis van NXP en Philips in de Waalstad. Op vrijdag 14 april vindt het Geschiedeniscafé plaats. En die zondag 16 april geven Piet Hieltjens en Henk Jansen een lezing over kunstzijdespinnerij Nyma.