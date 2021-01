Nieuw: Postzegels met geuren en kleuren van Nijmeegse parken

Hortus Civitatus, met als initiatiefnemers het kunstenaarsduo Boudewijn Corstiaensen en José Geurts, zit achter de ‘Groene Vlinderlint Route', een wandeling die verschillende Nijmeegse parken met elkaar verbindt. Nu komen ze ook met postzegels die op kunstzinnige wijze naar de flora en fauna in de parken verwijzen. De postzegelserie heet ‘Godin van de Flora’, naar een beeld dat ooit in het Valkhofpark stond.

Van Lymborch

Op één van de nieuwe zegels is een blad van de Ginkgo Biloba afgebeeld, een boom die in verscheidene parken in de stad voorkomt. Het blad is bepoederd met Lapis Lazuli-pigment, een kleur die de vermaarde gebroeders Van Lymborch in de middeleeuwen ook gebruikten. Op de tweede al beschikbare zegel staat een koffiemolentje met ook een blad van de boom. Volgens ontwerper Corstiaensen staat het molentje voor sterke geuren, die Hortus Civitatus in het Valkhofpark wil terugbrengen middels geurende rozen.