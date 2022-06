Nieuw speeltuintje Mook eindelijk open; en het smaakt naar meer

Extra hulp voor internatio­na­le werknemers en studenten in Nijmegen

NIJMEGEN - Internationale studenten en mensen uit het buitenland die in Nijmegen komen werken, krijgen binnenkort extra hulp van de gemeente Nijmegen. In Huize Heyendael, het kasteeltje bij het Radboudumc en de Radboud Universiteit, komt vanaf deze zomer een centrum waar zij terecht kunnen voor informatie en regelzaken rond hun verblijf in Nederland.

14:03