Nieuwe AED’s in aantocht in Nijmegen: noodlijdende stichting krijgt duizenden euro’s extra

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen trekt 15.000 euro uit voor de stichting Hartslag Nijmegen. Die beheert AED’s in de stad. De stichting zit in geldnood als gevolg van weggevallen sponsoren en giften. Met het extra geld moeten er ook komend jaar apparaten bij kunnen komen in de stad.

Een voorstel voor meer financiële steun in 2023 van de Nijmeegse PvdA kreeg onlangs unanieme steun van de gemeenteraad. ,,Ontzettend fijn. Helaas is het niet genoeg. Want ook na 2023 hebben we geld nodig”, zegt Peter Saras, bestuurslid van de stichting.

Elektrische schok

De Dukenburgse stichting beheert het netwerk aan AED’s (automatische externe defibrillatoren) in de stad. Zo’n AED geeft mensen die een hartstilstand hebben gekregen een elektrische schok om het hart op gang te helpen. Het verhoogt de overlevingskans flink.

Quote AED’s zijn van grote betekenis in de stad. Heel fijn dat de rest van de politiek dit ook inziet en er gesprekken komen voor meer structure­le steun Charlotte Brand, PvdA

De vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor 112 AED’s. Om er in heel Nijmegen genoeg te hebben, zijn er 75 tot 85 extra apparaten nodig. Saras: ,,Het streven is om overal op zes minuten loopafstand een AED te hebben hangen. We moeten de hoogte in, nu er zoveel omhoog wordt gebouwd. Kijk naar de vele woningbouw in Noord.”

Sponsoren

De stichting vecht al langer voor het voortbestaan. Herhaalcursussen zijn geschrapt, verouderde apparaten konden vaak niet meteen worden vervangen. Saras: ,,In coronatijd en nu met de energiecrisis zijn de inkomsten drastisch gedaald. Terwijl het zó belangrijk is dat er veel AED’s in de stad hangen.”

De 15.000 euro komt bovenop de al eerder door de coalitie toegezegde 5000 euro. Komend jaar gaat het stadsbestuur met de stichting in gesprek voor structurele steun. PvdA-leider Charlotte Brand is er blij mee. ,,De vrijwilligers doen belangrijk werk. AED’s zijn van grote betekenis in de stad”, zegt ze. ,,Fijn dat de rest van de politiek dit ook inziet en er gepraat gaat worden over structurele steun.”