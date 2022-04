Nieuwe Mookse machtshebbers hakken geen knoop door over weg door Molenhoek: ‘Sluiten niets uit’

MOOK - Drie politieke partijen van de gemeente Mook en Middelaar hebben woensdagmiddag als eerste in de regio een nieuw coalitieakkoord ondertekend. Nieuwe plannen staan er echter niet in.

Daar is eenvoudigweg geen geld voor, stellen DGP, VVD en PvdA, die samen elf van de dertien zetels in de gemeenteraad in handen hebben. Omdat ze ruimte willen houden voor discussie in de raad én inwoners meer mogelijkheden willen geven over beleid mee te praten, hebben ze een akkoord van amper vier pagina's opgesteld.

Ontsluitingsweg

Opvallend daarin zijn de passages over de omstreden mogelijke aanleg van een ontsluitingsweg door het groen langs het spoor in Molenhoek, bedoeld om andere delen van het dorp en de gemeente te ontlasten van doorgaand verkeer van en naar Groesbeek. De slepende kwestie was een belangrijk verkiezingsitem.

VVD-leider Cornelieke van den Berg stelt in een begeleidend schrijven dat haar partij de verkeersproblemen zónder nieuwe weg wil oplossen, maar in het akkoord zelf worden alle opties nog open gelaten ‘waarbij de fracties de ruimte hebben hun eigen afwegingen te maken’.

,,De oplossing zit hem waarschijnlijk niet in die nieuwe weg”, zegt lijsttrekker en aanstaand wethouder Ton Herings van lokale partij DGP. ,,De tegenstand lijkt gewoon te groot. Maar er wordt nog volop gepraat met allerlei betrokken partijen. Mocht er toch draagvlak zijn, dan sluiten wij als DGP nog niks uit.”

Vrouwen in de meerderheid

Hoewel de taken nog niet helemaal zijn verdeeld, is duidelijk dat Herings straks over de gemeentelijke financiën gaat. Frank Dillerop (PvdA) neemt Zorg en Welzijn voor zijn rekening, en Gennepenaar Holger Rodoe vooral Ruimtelijke Ordening. Doordat Yvonne Jansen Groesbeek-Cremers (DGP) en Marjolein Pieks (PvdA) doorschuiven naar de vrijgevallen raadszetels hebben acht vrouwen nu een ruime meerderheid in de dertienkoppige gemeenteraad.

Volledig scherm Ton Herings is de nieuwe wethouder namens DGP. © Gemeente Mook en Middelaar

Volledig scherm Frank Dillerop is de nieuwe wethouder namens de PvdA. © Gemeente Mook en Middelaar

Volledig scherm Holger Rodoe is de nieuwe wethouder namens de VVD. © Gemeente Mook en Middelaar