Nieuwe opvangplek voor 150 Oekraïeners aan Prins Hendrikstraat in Nijmegen

750 Oekraïeners

Nijmegen telt sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak meerdere noodopvanglocaties voor in totaal 750 vluchtelingen uit dat land. Zo worden op twee schepen in de Waalhaven 240 mensen opgevangen, in het voormalig schippersinternaat achter het CWZ 30, boven bioscoop VUE aan de Tweede Walstraat 80, in de Daniëlskerk aan de Daniëlsweg in Heseveld 100 en in het gebouw aan de Tarweweg 2 (tegenover het CWZ) 300.