Het bureau Necker komt tot deze conclusie - die is overgenomen door de gemeenteraad - op basis van een integriteitsonderzoek naar alle vier de wethouders: Ria Barber, Irma van de Scheur en de twee al genoemde wethouders. Berg en Dal laat zo’n onderzoek uitvoeren iedere keer als er nieuwe wethouders aantreden. Van de Scheur en Weijers werden gekozen met 21 stemmen voor en 3 tegen; Barber met 19 stemmen voor, 4 tegen en 1 blanco en Ten Westeneind met 15 stemmen voor, 8 tegen en 1 blanco.



Erik Weijers (Kernachtig Groesbeek) mag wel voorzitter blijven van de relatief kleine kleindiervereniging Edelras (kippen, konijnen et cetera) uit Groesbeek, maar hij kan beter ‘als voorzitter geen contacten met de gemeente meer leggen om vergunnings- of subsidieaanvragen in te dienen’.