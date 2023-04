Nieuwe wildernis op NYMA met festivalgangers als grote grazers

Dominique ziet keer op keer gedumpt wietafval aan De Vendam: ‘Het spoelt nu zo ons mooie Wijchens Ven in’

Dominique Companjen vond aan de Vendam die het Wijchens Ven doormidden knipt, naar eigen zeggen tot drie keer toe wietafval in grote blauwe plastic zakken. Ze vermoedt dat Staatsbosbeheer de zakken na haar eerste melding in 2019 met grond heeft toegedekt, in plaats van ze op te ruimen. Dat is zeker niet gebeurd, zegt Staatsbosbeheer.