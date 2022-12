‘Nieuwjaar wordt nooit meer als vroeger: geen duikfeest in de Rijn voor honden’

Lichtjes­feest Orientalis duurder, maar eindelijk weer met een volledig programma

HEILIG LANDSTICHTING - Wie in december of januari een bezoekje brengt aan het traditionele Feest van Licht in Museumpark Orientalis, moet daarvoor dieper in de buidel tasten dan bij eerdere edities. Toch mikt de directie, na de drukke gratis corona-editie van vorig jaar, op wel 15.000 bezoekers.

30 november