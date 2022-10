Nieuws gemist? Pamela vindt wildvreemde man in haar auto en zanger doodgeslagen omdat hij verzoekje weigerde

CORONAVIRUS | Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker met mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Ze behandelen momenteel 842 mensen die het virus onder de leden hebben, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds 5 augustus, bijna twee maanden geleden.

DOODEGESLAGEN | De Turkse zanger Onur Şener (45) is gisteravond doodgeslagen door drie mannen na een optreden in een nachtclub in de Turkse hoofdstad Ankara. Şener werd vermoord omdat hij een verzoeknummer niet wilde zingen.

DODELIJKE STEEKPARTIJ | De 17-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij op Plein 1944 in Nijmegen blijft vastzitten, maar is sinds eind vorige week wel uit beperkingen. De jongeman uit Nijmegen wordt verdacht van het doodsteken van de 21-jarige Robel. Eerder dit jaar kwam hij al eens in aanraking met justitie: hij wordt óók verdacht van een poging tot doodslag op 21 juli in Nijmegen.

Volledig scherm Bloemen op de plek waar Robel werd neergestoken. © Paul Rapp

VOERTUIG KLEM | Het wordt met meerdere borden aangegeven en de toegang tot het tunneltje is rood-wit geschilderd, maar toch is er weer een voertuig klem komen te zitten onder stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. Dit is sinds de opening in 2013 al meer dan tien keer gebeurd.

VERDACHTE VOETBALLER | De man die zich heeft gemeld naar aanleiding van een zware mishandeling in het vipgedeelte van Club Air in Amsterdam is FC Volendam-speler Tayrell W. Hij zou het slachtoffer in de nacht van zaterdag 16 op 17 juli hebben mishandeld, nadat ze niet in was gegaan op zijn avances.

Volledig scherm Politiebeelden van het voorval. © Politie

SMS-BERICHTEN | Minister-president Mark Rutte wiste te vaak sms-berichten die bewaard hadden moeten worden. De premier en zijn ambtenaren verwijderden berichten op basis van een Rijksbrede richtlijn, maar die blijkt niet in lijn met de Archiefwet.

MYSTERIE | Het mysterie rond de onbekende, doodgeschoten vrouw die in 2019 in Zeeland werd gevonden, is dankzij een dna-match opgelost. Het slachtoffer is afkomstig uit de omgeving van het Noord-Franse Duinkerke en was 57 jaar oud. Ze is vrijwel zeker om het leven gebracht door haar echtgenoot, die inmiddels ook is overleden.

NIEUWE MINISTER | De nieuwe minister van Landbouw Piet Adema vindt dat de ‘hele samenleving’ een bijdrage moet leveren om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. ,,De afgelopen periode is de focus te veel bij boeren neergelegd”, zei hij kort voor zijn beëdiging door koning Willem-Alexander.

Volledig scherm Piet Adema. © ANP / ANP

CARLO HEUVELMAN | De vriendin van de op Mallorca omgekomen Carlo Heuvelman eist tonnen schadevergoeding van de jongemannen die verdacht worden van betrokkenheid bij zijn dood. Dat bevestigt haar advocaat. Het bedrag komt neer op zo’n 300.000 euro.

MILJOENENJACHT | Je hebt avonden die niet helemaal meezitten én je hebt avonden die keihard tegenzitten. Dat laatste geldt voor deelnemer Wouter in Miljoenenjacht gisteravond. Ruim 1,4 miljoen kijkers zien hoe de Groesbeker vroeg in het spel alle hoge bedragen wegspeelt en bijna naar huis gaat met een historisch lage hoeveelheid prijzengeld.

Volledig scherm Miljoenenjacht. © SBS

VAN DER POEL TERUG | Terug is-ie, sneller dan verwacht. Mathieu van der Poel spoelt de kater van het ene WK in Australië, toen hij na een incident met een aantal tienermeisjes een nacht doorbracht op het politiebureau, weg met een ander WK. Komende zondag start hij in Veneto bij de eerste editie van het WK gravel.

AUTODIEFSTAL | De politie heeft na een lange achtervolging op de snelweg A12 een verdachte van gewelddadige autodiefstal aangehouden op de afrit bij Driebergen. Daarbij is door agenten geschoten, bevestigt een woordvoerder. De andere inzittende sloeg op de vlucht en is nog niet aangehouden.

DODE BIJ BRAND | In het door brand getroffen pand in Vught is maandagmiddag een overleden persoon gevonden. ,,Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit om de bewoonster van het pand, maar onderzoek moet dit verder uitwijzen”, meldt de politie.

Volledig scherm De hulpdiensten bij het getroffen pand in Vught. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

WILDVREEMDE MAN | Een halve dag later is Pamela Smit uit Breda nog van slag. Maandagochtend wilde ze haar 6-jarige zoontje met de auto naar school brengen toen ze zag dat er een wildvreemde man op de achterbank lag te slapen. ,,In wat voor een wereld leven we”, vraagt ze zich hardop af.

DODE BIJ KINDEROPVANG | De politie onderzoekt de vondst van een stoffelijk overschot bij het pand van een kinderdagverblijf aan de Vondellaan in Oldenzaal. Over de identiteit van het mannelijk slachtoffer en over de doodsoorzaak is nog niets bekend.