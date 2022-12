Nijmeegs ‘brandpand’ onbewoonbaar verklaard; bewoners belden zelf 112 en sliepen in hotel

Laatste Open Huis bij 2e hands zorghulp­mid­de­len van 2022 in Groesbeek

GROESBEEK – Zaterdag was het voor de laatste Open Huis van dit jaar bij de organisatie 2e hands Zorghulpmiddelen aan de Reestraat 5 in kerkdorp De Horst in Groesbeek. Het is het juiste adres voor mensen die zorghulpmiddelen nodig hebben en genoegen nemen met een tweede hands zorghulpmiddel.

3 december