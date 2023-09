Nijmeegs D66-raadslid Marijke Synhaeve hoog op Kamerlijst: komt ze met Rob Jetten de Kamer in?

met video Nieuw wandelpad is te smal, lopers moeten het drukke fietspad op: ‘Een misser’

Een van de belangrijkste verkeersaders van Nijmegen, de St. Annastraat, is deze zomer wekenlang op de schop gegaan. Alleen: wandelaars op het spoorviaduct komen nu vlak voor het Pagodepad in de knel. Het stoepje is er zó smal, dat lopers amper op het pad kunnen blijven en deels het drukke fietspad op moeten.