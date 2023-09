Uittip: Nijmeegs Geschiedenisfestival: TOEN

Onderzoek Het gerucht doet al jaren de ronde: chemisch afval, afkomstig van Nijmeegse ziekenhui­zen, werd hier gedumpt

Boeren die hun weilanden lieten afgraven, het zand verkochten en het gat lieten volgooien met puin en vuilnis. De boer verdiende geld en de overheid was van zijn troep af. Het was aan de orde van de dag in de jaren 60 en 70, onder meer in het Land van Maas en Waal. De meeste troep zit nog in de grond.