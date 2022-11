Nijmeegs lintje voor jonge helden: uitblinkers in medemenselijkheid

Iker van Meel

Ook Iker van Meel (7) bekommert zich om anderen. Hij helpt de wijk schoon te houden en zamelt lege flessen in. De opbrengst daarvan gaat naar de Voedselbank. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en bij hem in de buurt de gevluchte Kira (nu 8 jaar) kwam wonen ontfermde Iker zich over haar. Hij nodigde haar uit om te komen spelen en nam haar op sleeptouw. ,,Iker laat zien dat je altijd iets kunt doen”, zegt Bruls. ,,Dankzij hem heeft Kira een goede start gehad in Nederland.”