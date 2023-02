Nijmeegs poppodium houdt Charity Rave voor Turkije en Syrië

MET VIDEO Het parkeerpa­leis van Nijmegen-Noord biedt plaats aan auto’s én vogels

Zandkleurige wanden met geometrische patronen, boogvormige deuren, grote trappen. Dit is geen oosters paleis maar de nieuwe parkeergarage van Hart van de Waalsprong in Nijmegen-Noord. Het is sinds een week in gebruik en biedt onderdak aan driehonderd auto’s én talloze mussen en zwaluwen.