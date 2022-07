Nijmeegs sportpark dat met een knal opende al na jaar verdwenen door drugsgebruik en vernielingen

Dringend gezocht: films uit de historie van de universi­teit

NIJMEGEN - Het studentencorps in de jaren 50, ontgroeningen of het bezoek van de Amerikaanse actrice Jane Fonda in 1975 op initiatief van Nijmeegse studenten in het kader van een manifestatie tegen de oorlog in Vietnam. Het zijn maar drie wensen op het verlanglijstje van Stichting Nijmegen Blijft in Beeld van films die ze graag wil ontvangen.

28 juli