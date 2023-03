Nijmeegse architecten: ‘De ruimte tussen de gebouwen bepaalt de kwaliteit van de stad’

Kickboksga­la voor onderzoek naar stofwisse­lings­ziek­ten: ‘Deze kinderen gaan dood als we niets doen’

Bekend kickboksscheidsrechter Joop Ubeda houdt in april een jeugdkickboksgala in de Lindenberg om geld in te zamelen voor Metakids. Deze stichting werft fondsen voor onderzoek naar metabole ziekten (stofwisselingsziekten), één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland.