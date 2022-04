Nijmeegse coalitie-onderhandeling klapt, bijrol dreigt voor verkiezingswinnaar Stadspartij

Van drie naar zeven zetels: meer dan een verdubbeling. Stadspartij Nijmegen was dé absolute verrassing van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. De kiezer was toe aan verandering en no-nonsensepolitiek, jubelde lijsttrekker Wendy Grutters. Het was tijd voor verandering, zei ze. Haar partij liep zich warm voor een rol in het stadsbestuur. Maar nu, drie weken later, lijken de verkiezingswinnaars tóch in de oppositie te belanden.