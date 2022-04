Nijmeegse juf loopt marathon voor leerling Jayro (12) die plots leukemie kreeg: ‘Mijn pijn is maar tijdelijk’

EEN EIGEN HUIS ‘Lichte bries, maar het is nog steeds heet’

In de regio Nijmegen ligt de gemiddelde prijs van een koophuis op bijna 400.000 euro. In een jaar tijd is er zo’n 15 procent bovenop gekomen. Woningzoekers hebben in de praktijk de keus uit krap twee geschikte paleisjes.

