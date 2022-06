Nijmeegse markt heeft het moeilijk op maandag, is er nog toekomst? ‘Het is een drama’

Fietskwesties Spookfiet­sers op de Waalbrug: niemand die er vreemd van opkijkt

Wat een ruimte! Als er ergens in Nijmegen een plek is waar je kunt zien hoeveel de fietser er de laatste jaren op vooruit is gegaan, dan is het wel op de vernieuwde Waalbrug. Maar er is wel iets vreemds.

19 juni