Nijmeegse politiek steunt komst crisisnoodopvang op sportpark Winkelsteeg

Vluchtelin­gen­werk over nieuwe meganoodop­vang Nijmegen: ‘Heel triest dat het nodig is’

Vluchtelingenwerk gaat vanaf half april met tegenzin aan de slag op een nieuwe meganoodopvang in Nijmegen. In zes paviljoens op sportpark Winkelsteeg moet plek komen voor 1200 vluchtelingen. Het zijn precies de opvanglocaties waar volgens de inspectie nogal wat aan schort. ,,Het is heel triest dat dit nodig is.”