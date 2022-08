Nijmeegse politiek wil pauzeknop voor inwoners die diep in de schulden zitten: ‘We moeten stress voorkomen’

Populaire koffiebar Koen wordt Billy’s, eigenares­se stopt: ‘Ondernemer zijn houdt nooit op’

NIJMEGEN - De populaire koffiebar Koen aan de Daalseweg in Nijmegen komt over twee weken in andere handen en gaat verder als Billy’s Coffee. De geboorte van een zoontje is de reden dat eigenaresse Heidi Arntz een andere weg inslaat. ,,Dat is niet te combineren met fulltime horecaondernemer zijn.”

